В Канске поймали мужчин, дважды избивших двух пожилых братьев. Фото: МВД

В Канске жестоко избили двух пожилых мужчин. Одному 59 лет, другому 64. Причем напали на них дважды – в их же собственной квартире. Избили и ограбили. И произошло это не где-то на окраине, а в центре города. Цинизм напавших зашкаливает. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

Два приятеля, 37 лет из Канского района и 38 лет из Канска, неоднократно судимые, искали спиртное и зашли в старый двухэтажный дом. Дверь квартиры пенсионеров была незаперта. Алкоголя у них не было, тогда приятели решили забрать зимнюю куртку, продать ее и купить алкоголь. Когда владельцы пытались забрать одежду, их избили.

Куртку, видимо, пропили сразу, стало мало – вернулись спустя два часа. Дверь теперь была заперта – разбили окно и забрались внутрь через него. И снова стали размахивать кулаками, забрали продукты из холодильника и единственный сотовый телефон.

Обнаружила пострадавших их сестра, она пришла навестить их спустя четыре дня. Почему пожилые люди не сообщили в полицию? Телефон у них украли, а обратиться к соседям не позволяло здоровье. Странно, конечно, что сами соседи не обратили внимания на то, что у них в доме в одной из квартир разбито окно.

После заявление сестры потерпевших ориентировка на нападавших была разослана всем наружным нарядам полиции, спустя два часа их уже задержали. Сейчас они под стражей, дело завели по статье «Грабеж».