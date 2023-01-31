В Хакасии столкнулись грузовой поезд и автомобиль Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии на переезде столкнулись грузовой поезд и автомобиль. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Вина в ДТП наверняка лежит на водителе автомобиля, за что, собственно, он и поплатился.

Предварительные подробности: сегодня, 31 января, в 9: 14 часов, автомобиль «Тойота Королла подъехал к переезду на двухпутном перегоне Ташеба – Тигей (Усть-Абаканский район). На переезде установлена автоматическая сигнализация, которая предупреждает о приближении поездов. Плюс машинист стал сигналить при виде нарушителя, применил экстренное торможение. Однако водитель решил, что успеет проскочить.

Результат получился для него плачевный: локомотив врезался в иномарку. Нарушитель не пострадал, считайте, что ему повезло. Машинист поезда и его помощник тоже в порядке. В ДТП разбирается транспортная полиция.