В Красноярском крае гидроэлектростанция установила рекорд годовой выработки электроэнергии

Богучанская ГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае гидроэлектростанция, входящая в Ангарский каскад ГЭС, достигла рекордных показателей выработки электроэнергии с момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года. В 2022 году АО «Богучанская ГЭС» произвело 20 млрд 139,9 млн кВт.ч электроэнергии. Эти показатели на 2 млрд 501,9 млн кВт.ч (14,4%) превышают результаты 2020 года, когда также был установлен рекорд. Всего же с октября 2012 года по 1 января 2023 года станция суммарно произвела 138 млрд 741,9 млн кВт.ч.

В машинном зале станции Фото: Мария ЛЕНЦ

Отметим, что в 2022 году гидрологическая обстановка на Ангарском каскаде ГЭС была стабильной. Средние расходы воды через агрегаты станции, установленные Росводресурсами, в течение прошлого года составили 3644 кубометра в секунду (для сравнения – в 2021 они составляли 3160 кубометров в секунду). Энергетики соблюдали предписания Енисейского бассейнового водного управления и задания Системного оператора, выполнив задачи по производству энергии и обеспечению навигации. Так, 16 февраля 2022 года при установленном ЕнБВУ режиме расходов через гидроагрегаты 4200 кубометров в секунду была зафиксирована максимальная суточная выработка электроэнергии – 63 млн 695,2 тыс. кВт.ч. Добавим также, что предприятие выплатило в бюджеты всех уровней 9 млрд 795,7 млн рублей, что на 44,7% больше, чем по итогам 2021 года.