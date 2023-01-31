В Красноярске вандал обезобразил историческое здание граффити. Фото: Gornovosti

В Красноярске вандал обезобразил своими каракулями сомнительной художественной ценности историческое здание в центре города. Взобрался на пристройку и разрисовал стену дома, ранее принадлежащий купцу Ивану Гадалову, ныне – это объект культурного наследия.

В службе городовых Gornovosti рассказали, что и в администрации Центрального района, и в полиции об этом уже знают. Любитель пакостить не раз попадался в камеру видеонаблюдения, он оставляет свои рисунки уже три года в этом районе, именно возле этого здания. Однако кто он, до сих пор не установлено. Хоть охрану выставляй. Понять бы мотивы, чем ему этот трехэтажный особняк насолил, почему именно к нему такое повышенное внимание.

В ближайшее время вызывающее граффити закрасят, а с наступлением тепла стену полностью перекрасят в цвет фасада.