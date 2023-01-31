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НовостиОбщество31 января 2023 5:34

В Красноярске депутаты Горсовета приняли досрочную отставку Сергея Шахматова

Причина – нарушение антикоррупционного законодательства
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске депутаты Горсовета приняли досрочную отставку Сергея Шахматова

В Красноярске депутаты Горсовета приняли досрочную отставку Сергея Шахматова

Фото: Мария ЛЕНЦ

На внеочередной сессии красноярского городского Совета сегодня, 31 января, депутаты досрочно прекратили полномочия своего коллеги Сергей Шахматова. Несколько дней назад он говорил об этом, объяснял, что сам принял решение уйти, поскольку объемы работы по основному виду деятельности (он – эколог и занимается федеральными экологическими проектами) не позволяют ему исполнять свои депутатские полномочия.

Однако затем прокуратура сообщила, что имеет место быть нарушение антикоррупционного законодательства. Будучи депутатом, Шахматов в 2021 году приобрел несколько тысяч акций иностранных компаний. Вопрос о его мандате рассматривался первым в повестке внеочередной сессии Горсовета. В итоге за досрочное прекращении проголосовало большинство депутатов, воздержался только один.