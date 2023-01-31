В Красноярском крае депутат насмерть сбил женщину, дали 2 года колонии-поселения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Идринском районе состоялся суд над местным депутатом. Его приговорили к двум годам колонии-поселения за ДТП, в котором погибла женщина. Случилось это два года назад. Вечер 1 января 2021 года, за рулем «Хонды Акконд» по улицам районного центра мчится 25-летний водитель. Разрешенная скорость – не более 60 километров в час. Но молодой человек торопится и на спидометре 93,6 километров в час. Неожиданно посреди дороги возникает пешеход, иномарка сбивает его. К сожалению, 60-летняя женщина скончалась на месте, прибывшей бригаде скорой помощи оставалось только констатировать ее смерть.

Видео, которое представили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры края, показывает момент трагедии. На нем видно, что не все так однозначно: женщина видела, как к ней приближается автомобиль, она смотрела в его сторону. Вместо того, чтобы пропустить, она стала перебегать дорогу и в результате оказалась на его пути. Мог ли водитель этого избежать?

- Проведенная экспертиза показала, что водитель мог предотвратить наезд на пешехода экстренным торможением и автомобиль остановился бы до места происшествия, - прокомментировали в прокуратуре.

Мог бы, если бы соблюдать скоростной режим.

Свою вину подсудимый не признал. Однако это было доказано. Наказание – 2 года в колонии-поселении, запрет на вождение на 2 года. Судом в пользу дочери погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллион рублей.