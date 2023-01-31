В Красноярске с 1 февраля начнут записывать детей в летние лагеря Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 февраля в Красноярске стартует запись школьников в загородные летние лагеря отдыха. Заявления от родителей и других законных представителей будут принимать до 15 апреля. Так что времени хватит, чтобы собрать все необходимые документы. Это копии паспорта и свидетельства о рождении ребенка, заявление. И обязательно указать в заявлении контактный телефон.

В управлении образования Красноярска рассказали, что муниципальных загородных лагерей у нас восемь: «Ласточка», «Бирюсинка», «Крылья-Запад» и «Крылья-Восток», «Патриот», «Таёжный. Дружный», «Таёжный. Звёздный» и «Таёжный. Республика Чародеев». Отдохнуть в них могут школьники в возрасте от 7 до 18 лет, но только один раз в год. Всего будет четыре смены, первая из которых начнется с 4 июня.

Что касается оплаты за путевку, стоит она 30 079 рублей, однако родители заплатят только 30%, то есть 9023,7 рублей. Остальные затраты компенсирует бюджет. Дети, которые остались без попечения родителей, отдохнут бесплатно. В первом случае подать заявку можно в школах. А опекунам нужно прийти на улицу Вавилова, 90, в Красноярский информационно-методический центр.