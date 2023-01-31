Под Канском в аварию попал грузовик известного маркетплейса. Фото: Служба спасения Красноярского края

Накануне, 30 января, на федеральной трассе «Байкал» в Канском районе произошла авария с участием двух грузовиков. Один из них – фура с брендом известного маркетплейса. На место аварии выехали оперативные службы. В частности специалисты Канского поисково-спасательного отделения. Им пришлось деблокировать дверь, чтобы вызволить одного из пострадавших участников ДТП из кабины автомобиля, а также транспортировать его до машины скорой помощи. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в Службе спасения Красноярского края.

Спасатели, синоптики и госавтоинспекторы напоминают: погода сейчас такая, что на дорогах края гололедица. А потому важно соблюдать скоростной режим. Особенно на федеральной трассе, где грузовики мчатся, порой плотным потоком, по узкой дороге и даже рискуют обгонять друг друга.