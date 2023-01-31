В Красноярске мужчину приняли за наркозакладчика и избили битой Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская полиция разбирается с происшествием, которое случилось в микрорайоне Солнечном накануне, 30 января. Там неизвестные избили мужчину. Вечером он написал заявление в полицию. Что известно на этот час из слов мужчины. Он находился на автостоянке, когда к нему подошли четверо неизвестных, с битой. Нанесли ему несколько ударов, при этом обвиняли его в том, что он – закладчик и распространяет наркотики. Затем они сели в машину без госномеров и скрылись.

Биту полицейские нашли на месте преступления. 35-летнему потерпевшему выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить степень тяжести вреда здоровью. Выясняют обстоятельства случившегося, причины конфликта, устанавливают личности нападавших, а дальше примут решение, заводить уголовное дело или нет, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.