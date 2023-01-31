В Красноярске появится закон о метро Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края приступили к рассмотрению закона «О линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в городе Красноярске». Его разработало правительство края.

По словам председателя комитета по экономике и налоговой политике Егора Васильева, документ нужен для того, чтобы признать линию будущей линии скоростного общественного транспорта объектом не городского, а регионального значения. Поскольку планируется, что она не ограничится только территорией краевого центра, но в окончательном варианте протянется еще и до Емельяновского районе (по плану дойдет до поселка Элита).

Проект закона обсудят сначала 6 февраля на заседании профильного комитета, затем на сессии краевого парламента.