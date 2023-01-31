В ходе СВО погиб мобилизованный житель Минусинска Сергей Пятибратов

В Минусинске простятся с погибшим в СВО военнослужащим из Минусинска. Фото: администрация Минусинска

В Минусинске Красноярского края сегодня, 31 января, простятся с рядовым Сергеем Пятибратовым. Военнослужащий погиб в начале этого года в бою в Северодонецком районе Луганской народной республики. Официальную информацию сообщает администрация города Минусинска.

Известно, что Сергей Пятибратов родился в Кызыле. Проходил срочную службу в армии в 2021 по 2023 годы, участвовал боях на территории Северокавказского региона. Квалификация – снайпер. Был мобилизован в сентябре 2022 года, после подготовки в Омском учебном центре отправился в зону СВО. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, боец награжден орденом Мужества посмертно.

5 февраля минусинцу исполнилось бы 40 лет. Прощание с героем пройдет в Центре культурного развития с 11-00 до 13-00 часов.