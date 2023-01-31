В Красноярском крае идет снижение уровня ОРВИ и гриппа Фото: Мария ЛЕНЦ

Пик заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом на территории Красноярского края, похоже, пройден. Идет снижение количества случаев. Так, за минувшую неделю медики вынесли такие диагнозы 15 079 жителям края. Это на 5,7% меньше, чем на предыдущей неделе.

Такие данные приводит в своем телеграм-канале главный санитарный врач края Дмитрий Горяев. По его словам, на территории региона по-прежнему циркулируют вирусы гриппозной и не гриппозной этиологии. При этом доля вируса гриппа В составила 51,5% среди гриппозных вирусов. Как показывают наблюдения прошлых лет, рост доли заболевших гриппом В до таких величин может свидетельствовать о начале устойчивого спада заболеваемости.

В настоящее время 34 класса из 17 школ края переведены на дистанционную форму обучения из-за заболеваемости учеников, 3 группы из 3 детских садов находятся на карантине.