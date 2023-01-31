Экс-главу Козульского района оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за взятку Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывшего главу Козульского района Федора Гардта суд признал виновным в получении взяток, а его подельника – в посредничестве. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В суде удалось указать вину обоих. Так, в течение трех лет, с ноября 2016 по декабрь 2019 года подсудимые получили от представителей аффилированных коммерческих организаций откаты. Взамен помогали им получать выгодные муниципальные контракты на ремонт дорог в районе, на ремонт казенных зданий. Общая сумма взяток составила 140 тысяч рублей. Во время расследования подсудимые признали свою вину, но частично.

Учитывая, сколько времени оба находились под стражей, пока шло следствие, суд смягчил им наказание. В колонию они не поедут, но штрафы заплатить должны: Гардт – 2,2 миллиона рублей (плюс не сможет в течение четырех лет занимать пост на государственной и муниципальной службе), а его подельник – 200 тысяч рублей. Однако оба собираются приговор обжаловать.