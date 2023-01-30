В Красноярском крае женщина задушила своего сына и спрятала тело в подполье

Тело женщина спрятала в подполье Фото: СК Красноярского края

В Канском районе 42-летняя женщина убила своего сына. Преступление произошло под действием спиртного.

Сообщение о том, что в подполье дома по Пролетарской улице села Бражное Канского района нашли труп 22-летнего мужчины, поступило в следственные органы в четверг, 26 января. На теле были признаки насильственной смерти.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая – мать убитого. Ночью 20 января она задушила своего сына, накинув на спящего мужчину пакет. Причиной расправы стало то, что он часто выпивал. Чтобы скрыть преступление, красноярка спрятала тело в подполье соседнего дома, непригодного для жизни. Через несколько дней она позвонила дочери и сказала, что брата больше нет. На место выехали полицейские. Тело мужчины они нашли в подполье.

Женщину заключили под стражу. Скоро ей предъявят обвинение, а пока следователи продолжают выяснять обстоятельства убийства. Расследование продолжается.