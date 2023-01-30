Дети в Ачинске подрались из-за открытого окна

Следователи проводят проверку Фото: СК Красноярского края

В Красноярском крае проводится проверка из-за избиения школьника его сверстниками. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно известно, что конфликт произошел в минувшую пятницу, 27 января в одной из школ Ачинска. Пятиклассники подрались из-за того, что кто-то открыл в классе окно. Дети пытались выяснить, кто именно это сделал. В итоге два 11-летних мальчика предложили однокласснику разобраться за пределами школы. Встреча состоялась недалеко от образовательного учреждения. Там подростки и избили сверстника.

Ребенок рассказал о случившемся родителям. Те обратились к врачам. Мальчика пришлось госпитализировать, сейчас медики его лечат. Жизнь школьника вне опасности, говорят следователи.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки и уже известных обстоятельствах.

Сейчас опросили всех участников конфликта. Следователи продолжают проверку. По ее результатам они примут решение.

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