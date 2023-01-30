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НовостиПроисшествия30 января 2023 13:12

Житель Дивногорска пришел в гости к знакомым, а на него напали и отобрали телефон

Полиция задержала преступников
Василина ВАСИЛЬЕВА
Телефон вернули хозяину Фото: МВД Красноярского края

Телефон вернули хозяину Фото: МВД Красноярского края

В Дивногорске двое неизвестных отобрали телефон у 62-летнего мужчины. Все случилось в общежитии, когда пострадавший пришел в гости к знакомым.

Мужчина обратился в дежурную часть. Полицейским он рассказал, что пришел в гости к знакомым. Когда горожанин находился на кухне, к нему подошли двое, ударили его несколько раз по голове и вытащили из кармана куртки мобильник. После этого преступники сбежали. Сумма ущерба – 8 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители 32 и 38 лет. Раньше их уже судили за имущественные преступления. Похищенный гаджет они сдали в ломбард. Полицейские изъяли его и вернули законному владельцу.

Сейчас же правоохранители завели и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж». По ней предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы, уточнили в Управлении МВД Красноярского края.