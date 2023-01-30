В Красноярске молодой человек отметил свой день рождения и пьяным сел за руль машины матери

За выходные специалисты задержали больше 40 пьяных водителей Фото: МВД Красноярского края

В Красноярске задержали 24-летнего молодого человека. Отпраздновав свой день рождения, мужчина пьяным сел за руль.

Подробности рассказали в краевой полиции. В минувшие выходные инспекторы ДПС массово проверяли водителей города на наличие алкоголя в крови. На улицах дежурили дополнительные экипажи Госавтоинспекции.

За выходные специалисты задержали больше 40 пьяных водителей. Одним из таких и оказался 24-летний молодой человек. Днем он отмечал день рождения - крепкие спиртные напитки тоже присутствовали, а ночью решил отправиться домой на машине матери. К слову, прав у него никогда не было.

Его остановили сотрудники ДПС. Алкотестер показал внушительную цифру: 1,013 мг/л. Это больше нормы в шесть раз, уточнили в полиции. Машину поместили на спецстоянку.

Госавтоинспекция напоминает, что езда в пьяном виде является грубейшим нарушением правил дорожного движения, за которое предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.