В Железногорске подростки ограбили магазин с вейпами

Дети разбили входную дверь Фото: МВД Красноярского края

В ночь с субботы на воскресенье, 29 января, в Железногорске кто-то ограбил магазин с вейпами. Информация об этом поступила в дежурную часть.

На место выехали оперативники. Полицейские опросили владельца магазина и свидетелей. Предприниматель заявил, что с витрин украли устройства и жидкости на сумму около 7 тысяч рублей.

Специалисты установили, что кто-то попал внутрь, разбив стекло входной двери. Криминалист снял отпечатки пальцев, следователи посмотрели записи с камер видеонаблюдения с торгового зала и соседних зданий. Были составлены ориентировки, по ним в подъезде одного из домов по улице 60 лет ВЛКСМ сотрудники ППС нашли подозреваемых. Ими оказались 14-летние подростки. При себе у них были украденные товары.

Вину дети признали. Против их родителей составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию и за несоблюдение мер по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей. К слову, подростки уже состояли на учете за кражи.

Теперь им придется ответить за преступление по закону. Против них завели уже уголовное дело по статье «Кража». Дети находятся под подпиской о невыезде. Подросткам грозит до пяти лет лишения свободы.