Полицейские в Канске во время поисков попавшей женщины нашли и скрывавшегося от суда мужчину

Потерявшихся нашли вместе Фото: МВД Красноярского края

Полицейские Канска рассказали, как поиски пропавшей женщины обернулись двойным успехом. Им удалось обнаружить не только ее, но и мужчину, скрывавшегося от суда.

В полицию Канска обратилась женщина, которая рассказала, что ее 36-летняя сестра около 22 часов 25 января вышла подышать воздухом и не вернулась. У пропавшей проблемы со здоровьем – она плохо говорит, не ориентируется на местности и забывчива. Самой найти сестру не вышло, и горожанка обратилась в полицию.

К работе подключились волонтеры, местные СМИ и общественность. Женщину нашел наряд ППС в одной из многоэтажек гостиничного типа в районе четвертой площадки города.

Между тем в это же время полиция искала 31-летнего мужчину. Он не выплатил в срок административный штраф и скрывался от суда.

При проверке одной из квартир малосемейки специалисты увидели и его, и потерявшуюся беглянку. Жизни и здоровью женщине ничего не угрожало.

Выяснилось, что когда женщина вышла на улицу, то растерялась и ушла в неизвестном направлении. Около 4 часов утра 26 января она встретила молодого человека. Он предложил пойти в гости к другу, и она согласилась. Так как назвать свои имя и адрес она не смогла, радушный хозяин разрешил ей на время остаться.

Женщину вернули сестре. С обеими провели беседу, чтобы в будущем таких ситуаций не произошло. Мужчину доставили в суд – там ему назначили граф в тысячу рублей.