В Красноярском крае банк оштрафовали на 50 000 рублей за издевательские надписи на двери должницы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Назарове, Красноярский край, один из банков оштрафовали на 50 000 рублей из-за издевательских надписей на двери должницы. Как сообщили в службе судебных приставов, пытаясь выбить долг у 54-летней горожанки, сотрудники банка приклеил на дверь объявление:

«Я так беден, что не могу платить свои долги. Пожертвование принимаю в своей квартире».

В уведомлении, оставленном в дверях квартиры, были разглашены все персональные данные должницы, а также находились картинки, на которых при помощи лома взламывается дом, и выносятся все ценные вещи.

Несмотря на то, что у женщины действительно есть просрочки по платежам кредитов, такие способы возврата денег – незаконны. Был составлен административный протокол «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Банк наказали штрафом в 50 000 рублей.