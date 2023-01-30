Двухлетнему малышу из Красноярска собирают 23,5 миллиона рублей для лечения от редкой болезни

Артём Подставин Фото:семейный архив

Двухлетнему малышу из Красноярска собирают на лечение редкой болезни 23 667 000 рублей. Ему требуется терапия, позволяющая пересаженному костному мозгу прижиться в организме. К счастью, ребенку повезло – донора нашли очень быстро, им стал родной отец мальчишки. А вот терапия, в которой он нуждается, под большим вопросом – лекарство в России не производят.

О редкой болезни родители Артема Подставина узнали осенью 2022 года – у ребенка внезапно пожелтели глаза и кожа. Мальчика госпитализировали, состояние стремительно ухудшалось, лечение было бесполезным.

В декабре Тёму направили на обследование в Москву – там врачи выяснили, что у малыша редкая болезнь - гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Если простыми словами – это когда в организме развивается неконтролируемое воспаление. Оно повреждает печень и кроветворную систему. По сути, у ребенка нет своих клеток, которые ему жизненно необходимы.

Решается этот вопрос пересадкой костного мозга и специальным препаратом «Гамифант», который принимается на протяжении 10-недель. Если трансплантация проходит успешно – ребенок полностью поправляется.

Помочь Артёму Подставину можно через благотворительный фонд «Жизнь как чудо»