Красноярские ёлки начнут разбирать с 15 февраля

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске с 15 февраля начнется демонтаж городских ёлок. Как рассказали в администрации, разбирать будут те же подрядные организации, которые их и устанавливали. Всего в городе за счет средств бюджета установлено 17 ёлок.

По традиции демонтаж начинается с небольших конструкций, которые устанавливали в районных скверах. Всего разбор занимает около двух недель.

Демонтаж начинается с иллюминации и подсветки, следом украшения и лапы, в последнюю очередь металлические каркасы. Конструкции и оборудование осматривается, при необходимости обслуживается и отправляется на хранение.

Ледовые городки также будут убирать постепенно, в зависимости от погодных условий и состояния ледяных скульптур.