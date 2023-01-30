Опубликованы самые аварийные участки дорог в Красноярске за 2022 год
Фото: Мария ЛЕНЦ
В ГИБДД опубликовали самые аварийные участки дорог, где происходит больше всего ДТП в Красноярске. Приводим полный список.
В общей сложности красноярские госавтоинспекторы насчитали 17 наиболее аварийных мест в городе:
- перекресток улиц Павлова и Щербакова;
- Стасовой, 35;
- Партизана Железняка, 23;
- Воронова, 16;
- Стасовой, 50;
- Калинина, 189;
- Высотная, 11;
- Караульная, 47;
- Партизана Железняка, 50;
- перекресток проспекта Металлургов и улицы Николаева;
- Суворова, 69;
- Свердловская, 73;
- Красрабочий, 156;
- перекресток улиц Стасовой и Мирошниченко;
- перекресток проспекта Свободный и улицы Омская;
- перекресток улиц Киренского и Ленинградской;
- перекресток улиц Партизана Железняка и Октябрьской.
ГИБДД и УДИБ будут обследовать эти участки для дальнейших действий по устранению недостатков.