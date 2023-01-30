Опубликованы самые аварийные участки дорог в Красноярске за 2022 год Фото: Мария ЛЕНЦ

В ГИБДД опубликовали самые аварийные участки дорог, где происходит больше всего ДТП в Красноярске. Приводим полный список.

В общей сложности красноярские госавтоинспекторы насчитали 17 наиболее аварийных мест в городе:

- перекресток улиц Павлова и Щербакова;

- Стасовой, 35;

- Партизана Железняка, 23;

- Воронова, 16;

- Стасовой, 50;

- Калинина, 189;

- Высотная, 11;

- Караульная, 47;

- Партизана Железняка, 50;

- перекресток проспекта Металлургов и улицы Николаева;

- Суворова, 69;

- Свердловская, 73;

- Красрабочий, 156;

- перекресток улиц Стасовой и Мирошниченко;

- перекресток проспекта Свободный и улицы Омская;

- перекресток улиц Киренского и Ленинградской;

- перекресток улиц Партизана Железняка и Октябрьской.

ГИБДД и УДИБ будут обследовать эти участки для дальнейших действий по устранению недостатков.