В Красноярске при обработке дорог от снега не используют «Бионорд» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск зимой при обработке дорог от снега не используют «Бионорд». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации пожаловались, что красноярцев вводят в заблуждение сообщениями об использовании химиката, имя которого в городе стало нарицательным. В пресс-службе уверили, что на дороги Красноярска высыпают либо песок, либо соль, либо соляно-песчаную смесь.

Соль топит снег, предотвращая гололедицу, из-за чего в некоторых местах образуется снежная каша. Затем ее сгребают в кучи и вывозят. Так, 29 января за сутки с дорог Красноярска вывезли 756 КАМАЗов снега.