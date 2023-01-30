В Красноярске вновь выявили незаконную продажу муниципальной земли. Фото: прокуратура края

В Красноярске выявили очередной факт незаконного выкупа земли. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2019 году некоему красноярцу предоставили участок на 1,5 тысячи кв.м в Кировском районе для строительства на нем кафе. Однако вместо полноценного здания он построил времянку.

В 2020 году он незаконно получил на нее право собственному, после чего просто выкупил землю, да еще и на льготных условиях. Сумма ущерба – 5,6 миллионов рублей.

В итоге по материалам прокуратуры было заведено уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас проверяют действия работников администрации при проверке постройки и выдаче разрешения на его ввод.

Напомним, что в ноябре 2022 года усилиями прокуратуры в муниципальную собственность вернули участок около 3 тысяч квадратных метров на Высотной. Его так же незаконно продали чиновники.