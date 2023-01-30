В ходе СВО погиб 25-летний мобилизованный из Сосновоборска. Фото: vk.com/snk.news

В пригороде Красноярске – Сосновоборске простились с погибшим в СВО Константином Зиминым. Информацию подтвердили в городской администрации.

Константин родился 17 февраля 1997 года, окончил школу в Сосновборске, а затем отправился на срочную службу. Во время частичной мобилизации получил повестку, после чего отправился на специальную военную операцию.

Погиб 15 января в зоне СВО во время выполнения боевого задания. С Константином Зиминым простились 27 января. При жизни он увлекался мотокроссом.

Как сообщает паблик «Новости Сосновоборска», друзья молодого человека весной планируют посвятить открытие сезона памяти Константина Зимина.