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НовостиОбщество30 января 2023 4:00

Красноярский мэр Владислав Логинов ответил на претензии горожан к качеству уборки снега

Красноярцы жаловались старому мэру Еремину, что за чисткой дорог никто не бдит
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский мэр Владислав Логинов ответил на претензии горожан к качеству уборки снега в своих социальных сетях. Глава города сообщил, что за выходные дорожникам удалось обеспечить комфортное движение практически по всем магистральным улицам. И сейчас эта работа продолжается, осадки ведь никуда не делись.

Горожане, в основном, высказывают претензии из-за забитых снегом тротуаров, межквартальных и дворовых проездов, пешеходными переходами и остановками. Логинов дал поручение усилится в этом направлении, плотнее работать с УК.

Напомним, что жители Красноярска писали сообщения экс-главе города Сергею Еремину в его телеграм-канале. Причем не с инициативами, а жалобами на… его преемника. Напомним, что бывший градоначальник сложил свои полномочия летом 2022 года, не дождавшись, когда завершится его срок буквально несколько недель. Чтобы вернуться в правительство края, сейчас он заместитель губернатора и занимается вопросами благоустройства территории.