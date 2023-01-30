В Сосновоборске прошли похороны мобилизованного участника СВО Константина Зимина

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В Сосновоборске 27 января похоронили мобилизованного участника СВО Константина Зимина. Информацию об этом разместили в паблике «Новости Сосновоборска», а затем подтвердили в администрации города.

Константин погиб 15 января во время своего первого боевого задания. На прощание с ним в дом культуры «Мечта» пришли сотни горожан, среди них были родные и близкие мужчины.

Зимин родился в 1997 году, жил и работал в Сосновоборске. После 11 класса ушел служить в армию, работал в Росгвардии, затем стал работать на гражданке. Ушел на СВО по повестке.

О Константине рассказывают, что он был жизнерадостным человек и увлеченным спортом. Играл в хоккей с мячом и с шайбой, выступал за команду «Торпедо» из Сосновоборска и за клуб «Смена» в Подгорном.

Также страстью Константина был мотокросс, особенно – маршруты по красивейшим и сложным горным трассам. Коллеги Константина из мотоклуба в Красноярске весной планируют посвятить открытие сезона памяти Константина Зимина.