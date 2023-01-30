В Ачинске 12-летний мальчик попал в больницу после жестокого избиения тремя одноклассниками

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске 12-летний парнишка попал в больницу с различными травмами после того, как на него напали трое одноклассников. Как сообщили в пресс-службе МВД, все произошло неподалеку от школы.

Сообщение об избитом подростке поступило в дежурную часть полиции 27 января из больницы. Медики рассказали сотрудникам МВД, что к ним привезли 12-летнего мальчика с различными травмами. Говорит, что он поссорился с одноклассниками, дело дошло до драки.

Сейчас полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку – все участники конфликта установлены, выясняются обстоятельства произошедшего.