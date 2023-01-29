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НовостиПроисшествия29 января 2023 10:28

Жительница Красноярского края попалась полиции с поддельными правами

Купила документ в интернете за 12 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жительница Красноярского края попалась полиции с поддельными правами

Жительница Красноярского края попалась полиции с поддельными правами

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Балахтинском районе полиция завела уголовное дело на 45-летнюю автомобилистку за использование заведомо подложного документа. Сейчас расследование завершено, впереди суд, женщине грозит до одного года лишения свободы. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, попалась обвиняемая в декабре прошлого года, когда совершила в ДТП с материальным ущербом.

Сотрудники госавтоинспекции, разбираясь на месте с причинами, потребовали водительские права у участников аварии. Один из документов вызвал у них подозрение. Пробили по базе, оказалось, что принадлежал водительские права другому человеку, а сама «корочка» имеет признаки подделки.

Женщина созналась, что никогда не обучалась в автошколе. Решила пойти по легкому пути – заказала права в интернете, исполнителя не знает, заплатила за услугу 12 тысяч рублей.