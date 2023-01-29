В Туве в заповеднике «Убсунурская котловина» считают снежных барсов. Фото: сайт правительства Тувы

На границе Тувы и Монголии 30 лет назад образовала заповедная территория «Убсунурская котловина». Здесь водятся краснокнижные представители флоры и фауны. Например, снежные барсы, дрофы и другие. Специалисты периодически их пересчитывают, чтобы держать ситуацию на контроле, оберегают их от браконьеров.

Приезжают сюда и туристы. За минувший год территорию посетили почти 1300 человек. При этом наибольшим спросом пользовался маршрут «Кантегирский серпантин». Об этом рассказала замдиректора заповедника по экологическому просвещению и познавательному туризму Оюнмаа Ондар. В текущем году сотрудники заповедника планируют разработать новые совместные российско-монгольские туристические маршруты.

В ходе рейдов, проведенных государственными инспекторами заповедника, за год было зафиксировано 44 нарушения правил режима охраны заповедника, составлено, соответственно, 44 административных протокола, изъято 4 рыболовные сети, 8 капканов. За пожароопасный период на заповедной территории случилось два лесных пожара. Огонь прошел 1972 га в кластерном участке «Хан-Дээр».

К сожалению, заповеднику не хватает штатных единиц инспекторов отдела охраны, для более эффективной работы необходимо организовать кордоны, приобрести гужевой транспорт и технически оснастить районные инспекции для патрулирования территорий.