В ходе СВО погиб снайпер из Хакасии Александр Сыркашев Фото: Мария ЛЕНЦ

В ходе специальной военной операции Российской Армии по освобождению территорий от неонацистского режима геройски погиб житель Хакасии Александр Сыркашев. Об этом сообщает правительство республики со ссылкой на военного комиссара.

Александру Сыркашеву было 47 лет. Он заключил контракт и в звании матроса отправился в зону СВО, был снайпером одного из стрелковых отделений. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач, воинского и служебного долга Александр Сыркашев посмертно представлен к государственной награде.

Глава Хакасии Валентин Коновалов принес соболезнования родным и близким от имени правительства республики и от себя лично. Семье в полной мере будет оказана вся необходимая помощь. В ближайшие дни Александра Сыркашева доставят домой в Хакасию, где со всеми воинскими почестями проводят в последний путь.