На севере Красноярского края подросток угнал чужой снегоход. Фото: МВД

В Туруханске полицейские вернули владельцу снегоход, который угнал 17-летний подросток. В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности этой истории.

К сотрудникам дорожно-патрульной службы обратился житель Туруханска, который сообщил, что едва не попал на своем автомобиле в ДТП по вине водителя снегохода «Буран». Мужчина считал, что снегоходчик наверняка в состоянии опьянения, подозрительная у него манера вождения.

Дорожные полицейские отправились на указанное место. Там заметили четырех подростков. Увидев машину с мигалками, те разбежались в разные стороны. Но вскоре дорожные полицейские выяснили, что снегоход украл 17-летний местный житель, он присмотрел его в гараже знакомого своего отца, сломал замок и отправился «покататься», едва не наделав еще больших бед. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Это – до 5 лет лишения свободы.