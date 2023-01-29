В Красноярске охранник гипермаркета вместе с приятелями придумали систему кражи товара

В Красноярске охранник гипермаркета вместе с приятелями совершили серию краж Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские полицейские доказали вину охранника гипермаркета и его приятелей в серии краж. Дело было еще в октябре 2021 года, представители одного из магазинов, расположенных в торговом центре Советского района, написали заявление в дежурную часть, что при проведении инвентаризации была выявлена недостача товара на крупную сумму.

Полицейские стали разбираться, под подозрение попал 54-летний охранник магазина. Да не один, а с молодыми сообщниками, одному 25, другому 26 лет. Схема была простая: парни в торговом зале брали автомобильные шины и проносили их через неработающую кассу, а охранник их прикрывал. За каждый такой случай «сотрудничества» получал от полутора до двух тысяч рублей. Итого за месяц 9 краж на сумму более 120 тысяч рублей (получается, охранник получил не более 18 тысяч – «продешевил»). Похищенные шины сообщники продавали через интернет.

Суд рассмотрел уголовное дело. Наказание: охраннику штраф 120 тысяч рублей, подельникам – штрафы в размере 100 тысяч и 55 тысяч рублей.