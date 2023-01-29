В Красноярске мужчина попал под поезд и погиб Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на железнодорожных путях произошла трагедия. В районе Шинного моста, на правобережье, погиб мужчина, он попал под поезд. В пресс-службе КрасЖД прокомментировали информацию. Все случилось накануне, в воскресенье 28 января, в 19:41 часов. На остановочной платформе Шинный завод мужчина вышел на пути перед приближающимся пассажирским поездом.

Машинист увидел его и применил экстренное торможение. Однако изменить ничего не удалось. Расстояние до человека было слишком маленьким, а скорость поезда – слишком высокая. Поезд априори не может затормозить за десяток метров, ему нужно порой до километра, чтобы сделать это. К тому же нужно учитывать, что это пассажирский поезд, в вагонах сотни людей и подобные нештатные ситуации могут привезти к последствиям, к травмам.

В причинах появления мужчины на железнодорожной линии разбираются следователи.