В Красноярске дворник театра домогался доставщика пиццы. Фото: Надежда Май

В Красноярске дворник Театра оперы и балета пытался изнасиловать доставщика пиццы. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе регионального следкома. Однако от официальных комментариев в ведомстве отказались. Сообщили только одно: уголовное дело завели, следствие идет.

Предварительно известно, что в конце рабочего дня неоднократно судимый подозреваемый сделал доставку пиццы. Когда прибыл курьер с заказом, он схватил его за одежду и пытался затащить в помещение. Молодому потерпевшему удалось отбиться, после он сразу же направился в полицию, написал заявление, которое затем и передали в следком, поскольку именно там занимаются преступлениями против половой неприкосновенности.