В Красноярске на стройке погиб 19-летний рабочий. Фото: preo_24 "Преображенский" | Красноярск

В Красноярске погиб 19-летний рабочий. Сначала об этом написали в социальных сетях. В региональном следкоме подтвердили эту информации «Комсомольской правде»-Красноярск. Предварительно известно, что молодой человек работал официально в строительном кооперативе «Эверест». Фирма специализируется на монтажных работах и отделке помещений. Стройка ведется в жилом микрорайоне «Преображенский» на улице Петра Ломако, 12.

Накануне, 28 января, после окончания смены, рабочий спускался по лестнице и по каким-то причинам упал в будущую лифтовую шахту с высоты третьего этажа. В ведомстве сообщили, что сейчас проводят проверку по факту трагедии, устанавливают, нет ли криминальной составляющей в гибели строителя.