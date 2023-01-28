В Красноярске коронавирусом заразились еще 56 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие утки, на 28 января в Красноярском крае ковидом заразились еще 56 человек. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности диагноз COVID-19 с начала пандемии был выявлен у 427 991 красноярца. Вылечились за сутки еще 45 человек. Всего от ковида излечились 415 964 пациента.

Также за сутки от коронавируса летальных случаев зафиксировано не было. За все время умерло 11 245 красноярцев. Госпитализировано еще 20 пациентов.

Уровень коллективного иммунитета среди жителей Красноярского края составляет 8,9%. Добавим, что с января в регионе идет на спад уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.