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НовостиПроисшествия28 января 2023 10:22

В Красноярском крае парень купил нитки с иголками за сувенирные деньги

Его оштрафовали на 5 тысяч рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае парень купил нитки с иголками за сувенирные деньги. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае парень купил нитки с иголками за сувенирные деньги. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Нижнем Ингаше полицейские задержали иркутянина, который расплатился за покупку сувенирными деньгами. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

20-летний житель Иркутской области находился в поселке Нижний Ингаш проездом. Юноша зашел в швейный магазин и купил там нитки, иголки и пряжу на 490 рублей, получив сдачу. Однако деньги он отдал не настоящие, а сувенирные.

Хозяйка магазина заметила подвох не сразу. Лишь после ухода молодого человека она разглядела, что на банкноте нет водяных знаков, а сзади написано «сувенир».

Задержали парня в тот же день в Канске. В его отношении завели административное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Деньги и товар вернули хозяйке торговой точки.