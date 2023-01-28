В Красноярском крае парень купил нитки с иголками за сувенирные деньги. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Нижнем Ингаше полицейские задержали иркутянина, который расплатился за покупку сувенирными деньгами. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

20-летний житель Иркутской области находился в поселке Нижний Ингаш проездом. Юноша зашел в швейный магазин и купил там нитки, иголки и пряжу на 490 рублей, получив сдачу. Однако деньги он отдал не настоящие, а сувенирные.

Хозяйка магазина заметила подвох не сразу. Лишь после ухода молодого человека она разглядела, что на банкноте нет водяных знаков, а сзади написано «сувенир».

Задержали парня в тот же день в Канске. В его отношении завели административное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Деньги и товар вернули хозяйке торговой точки.