В Красноярске за ночь вывезли 900 КАМАЗов снега с дорог Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в ночь на 28 января коммунальщики вывезли 900 КМАЗов снега. Об этом сообщает городское управление дорог.

За ночь дорожники промели основные магистрали, посыпали на опасных участках песчано-соляной смесью, срезали снежные накаты и, собственно, вывезли сам снег. За прошедшие сутки на городских улицах работали 2 КДМки, 21 малый комплект и 11 больших снегоуборочных комплектов.

В общей сложности было вывезено 900 КАМАЗов снега с 59 участков в городской черте. В 8 часов утра ночная смена ушла на отдых, но Красноярск без дорожников не остался – следующий наряд будет обеспечивать чистоту весь оставшийся день.