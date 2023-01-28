Жительницу Зеленогорска будут судить за организацию наркопритона. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Зеленогорске будут судить местную жительницу, которая устроила наркопритон в своей квартире. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Квартиру на Октябрьской полицейские накрыли еще в октябре 2022 года. Стражи порядка обнаружили посуду для изготовления наркотиков и шприцы.

Оказалось, что 30-летняя хозяйка жилища систематически предоставляла помещения наркоманам, которые в качестве награды за «гостеприимство» угощали веществами саму женщину.

В итоге на зеленогорку завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов». Ей грозит до 4 лет колонии. Материалы дела уже переданы в суд.