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НовостиПроисшествия28 января 2023 8:43

Жительницу Зеленогорска будут судить за организацию наркопритона

Ей грозит до 4 лет колонии
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Жительницу Зеленогорска будут судить за организацию наркопритона. Фото: МВД по Красноярскому краю

Жительницу Зеленогорска будут судить за организацию наркопритона. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Зеленогорске будут судить местную жительницу, которая устроила наркопритон в своей квартире. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Квартиру на Октябрьской полицейские накрыли еще в октябре 2022 года. Стражи порядка обнаружили посуду для изготовления наркотиков и шприцы.

Оказалось, что 30-летняя хозяйка жилища систематически предоставляла помещения наркоманам, которые в качестве награды за «гостеприимство» угощали веществами саму женщину.

В итоге на зеленогорку завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов». Ей грозит до 4 лет колонии. Материалы дела уже переданы в суд.