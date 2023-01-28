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НовостиОбщество28 января 2023 7:25

У красноярцев уменьшится размер аванса

Изменения выплаты начали действовать по всей стране
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
У красноярцев уменьшится размер аванса

У красноярцев уменьшится размер аванса

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае (как и по всей стране) изменились правила выплаты аванса. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба.

То есть подоходный налог в 13% будет удерживаться два раза в месяц, потому и сумма аванса будет уменьшена. Однако это не значит, что получать в целом работники будут меньше.

Итоговая сумма заработка не изменится. То, что сотрудник недополучил с авансом, он получит в основной части зарплаты. Добавим, что это правило не коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей.