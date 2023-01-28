У красноярцев уменьшится размер аванса
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском крае (как и по всей стране) изменились правила выплаты аванса. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба.
То есть подоходный налог в 13% будет удерживаться два раза в месяц, потому и сумма аванса будет уменьшена. Однако это не значит, что получать в целом работники будут меньше.
Итоговая сумма заработка не изменится. То, что сотрудник недополучил с авансом, он получит в основной части зарплаты. Добавим, что это правило не коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей.