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НовостиПроисшествия28 января 2023 6:08

В Красноярском крае на трассу сошла лавина

Никто не пострадал
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае на трассу сошла лавина. Фото: МЧС по краю

В Красноярском крае на трассу сошла лавина. Фото: МЧС по краю

Рано утром 28 января в Красноярском крае на трассу сошла лавина. Об этом сообщает МВД по краю.

Все случилось в 05:40 часов на 26-27 километре дороги Черемшанка – Курагино. Со склона сошло около 100 кубометров снега.

На место выехали сотрудники МЧС, но, к счастью, никто не пострадал. Изначально участок трассы был перекрыт, но рабочие быстро справились с завалом. Сейчас дорога свободна.

Напомним, что лавина на том уже участке уже сходила 10 января. Тогда так же обошлось без пострадавших.