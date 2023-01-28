В Красноярском крае на трассу сошла лавина. Фото: МЧС по краю

Рано утром 28 января в Красноярском крае на трассу сошла лавина. Об этом сообщает МВД по краю.

Все случилось в 05:40 часов на 26-27 километре дороги Черемшанка – Курагино. Со склона сошло около 100 кубометров снега.

На место выехали сотрудники МЧС, но, к счастью, никто не пострадал. Изначально участок трассы был перекрыт, но рабочие быстро справились с завалом. Сейчас дорога свободна.

Напомним, что лавина на том уже участке уже сходила 10 января. Тогда так же обошлось без пострадавших.