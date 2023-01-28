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НовостиПроисшествия28 января 2023 5:59

У жителя Красноярского края конфисковали машину из-за пьяной езды

Ему так же предстоит выплатить крупный штраф
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
У жителя Красноярского края конфисковали машину из-за пьяной езды

У жителя Красноярского края конфисковали машину из-за пьяной езды

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шарыпове у 63-летнего мужчины конфисковали автомобиль за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В ноябре 2022 года полицейские работали месте ДТП, они выяснили, что один из участников аварии – водитель «ВАЗ-2106» пьян, в его крови выявлено 0,66 промилле алкоголя. Оказалось, что в марте того же года он уже привлекался к ответственности за пьяную езду. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года.

В итоге полицейские завели уголовное дело за нарушение ПДД в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию.

В январе 2023 года суд вынес приговор. Мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей, лишили прав на 2 года и конфисковали автомобиль в пользу государства.