На трассе Красноярск – Канск произошло смертельное ДТП

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28 января на трассе Красноярск – Канск произошла автомобильная авария, в которой погиб один человек. В ГИБДД сообщают, что дорожные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.

Трагедия случилась на 927 километре трассы. Предварительно, водитель «Лады Калины» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Nissan Sunny».

Пострадали водитель и пассажир-подросток «Лады» и водитель, и пассажирка иномарки. Все были госпитализированы.

В ГИБДД добавляют, что на участке трассы для движения пока открыта лишь одна полоса. На месте работают дорожные полицейские.