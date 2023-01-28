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НовостиОбщество28 января 2023 3:19

В Красноярске на дороги за сутки высыпают до 12 вагонов песка

Он заменяет противогололедные химикаты
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на дороги за сутки высыпают до 12 вагонов песка

В Красноярске на дороги за сутки высыпают до 12 вагонов песка

Фото: Мария ЛЕНЦ

На дороги Красноярска каждый день высыпают около 12 вагонов песка. Об этом сообщают Gornovosti со ссылкой на технического директора САТП Антона Старовойтова.

В 2023 году коммунальщики не используют химические реагенты, а также отказались от снегоплавильных машин из-за малого количества снега. Вместо этого на дороги высыпают песчано-соляную смесь – около 12 вагонов за сутки.

По словам Старовойтова, убрать эту смесь можно либо со снегом, либо весной. Когда снег растает, эта смесь превратится в снег, которую рабочим придется вымывать с улиц.

Сейчас весь снег вывозится на специальные снегоотвалы. Они еще не заполнены до конца.