Житель Красноярска под видом коммерческого директора крупной компании наворовал товара на 42 млн рублей

В итоге пострадали больше 20 предприятий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ленинский суд Красноярска вынес приговор мужчине по статье «Мошенничество». За три года он присвоил товар разных компаний города на 42 миллиона рублей.

Подробности дела рассказали в краевой прокуратуре. С 2015 по 2018 год он представлялся коммерческим директором нескольких организаций города и получал от компаний товары на крупные суммы с отсрочкой платежа. Оплатив несколько поставок и получив более крупные партии, он тут же переставал платить, ссылаясь на временные проблемы с контрагентами.

Как только возникала просрочка по долгам, он заключал с поставщиками договоры, создавая видимость совей благонадежности. Фактически погасить долги он не мог, потому что никакого имущества у него не было.

В итоге пострадали больше 20 предприятий. Размер ущерба превысил 42 миллиона рублей. Суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонию общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.