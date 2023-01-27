В 2023 году в Свердловском районе Красноярска отремонтируют 15 проездов

Благодаря ремонту появится пешеходная доступность к детским садам Фото: мэрия Красноярска

В текущем году 15 проездов в Свердловском районе Красноярска приведут в порядок. О том, какие территории ждет ремонт, рассказали в городской администрации.

Так, работы пройдут по адресам:

- переулок Водометный, 15,

- улицы Ключевская, 101 – С аянская, 253,

- улицы Побежимова, 44а – Вавилова, 4,

- улица Парашютная, 9а -11а,

- улица Парашютная, 9-11,

- улица Семафорная, 15а,

- улица Семафорная, 199,

- улица Семафорная, 243,

- улица Семафорная, 245-245а,

- улица Судостроительная, 133,

- улица Судостроительная, 145-147,

- улица 60 лет Октября, 43, 41, 39, 37,

- улица 60 лет Октября, 141 – 60 лет Октября, 145,

- улица 60 лет Октября, 82,

- улица 60 лет Октября, 33а.

Во время работ специалисты отремонтируют тротуары, уложат новый асфальт и заменят бортовой камень. Благодаря ремонту появится пешеходная доступность к детским садам №№ 27, 60, 65, 176.

Также в порядок приведут те проезды, на которые жаловались жители Свердловского района.