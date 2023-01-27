Житель Ачинска так сильно хотел за границу, что выплатил алименты детям

Мужчина выплатил долг Фото: Даниил ОПАРИН

В Красноярском крае приставы заставили 40-летнего мужчину выплатить алименты своим детям. Мужчина хотел улететь на отдых за границу, но не смог.

Нерадивый отец задолжал двум дочерям больше 350 тысяч рублей. Правда, платить он не собирался.

Тогда в дело вмешались приставы. Они арестовали его зарплату и временно ограничили выезд из страны.

Последняя мера помогла: мужчина, вероятно, так сильно хотел на отдых, что полностью погасил долг.

Ранее в Канске судебные приставы оказались в нужном месте в нужный час и помогли вызволить девочку из запертого помещения. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства. Дело было так: два пристава, задача которых обеспечивать порядок в суде, прибыли на квартиру к гражданину, чтобы проводить его на процесс.