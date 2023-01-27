Жители Красноярска могут получить штраф за неубранную дорогу за парковку у проезжей части

В Красноярске администрация продолжает бороться со снегом и наледью на дорогах Фото: Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства

В Красноярске администрация продолжает бороться со снегом и наледью на дорогах. Жителей города специалисты просят не оставлять автомобили у проезжей части. И объяснили, почему.

По информации учреждения «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства», некоторые автомобилисты паркуются вовсе в неположенных местах, тем самым мешая дорожной технике убирать крайнюю полосу. Такая же ситуация часто возникает в парковочных карманах. Иногда так парковаться можно, иногда это нарушение правил дорожного движения. И в последнем случае водитель может получить штраф за неубранную дорогу. К слову, некоторые участки улиц остаются в таком состоянии днями и неделями.

Техника же не рискует убирать такие места по очевидным причинам – чтобы не повредить чужое имущество. Даже те специалисты, что убираются вручную, избегают таких участков, чтобы не поцарапать чьи-то машины.